Универсал Банк изменил ставки по всем валютам в депозите “Срочный вклад”

Универсал Банк, участник программы «Бонус к депозиту», изменил ставки по всем валютам в депозите “Срочный вклад”.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в гривне

6 мес. – 17,25%, 0,75% годовых от вклада;

12 мес. – 17,50%, 0,45% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в долларах

6 мес. – 3,25%, 0,5% годовых от вклада;

12 мес. – 3,75%, 0,25% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в евро

6 мес. – 2,25%, 0,5% годовых от вклада;

12 мес. – 2,75%, 0,25% от вклада.

Условия банка:

срок вклада: 6 мес – 12 мес;

минимальная сумма вклада: 20 000 грн/ 2 000 €/ 2 000 $;

в программе принимают участие только срочные вклады, размещенные на 6 мес., 12 міс. Максимальная сумма вклада: 1 млн грн/ 38 000 долларов/ 32 000 евро;

вклады на 6 мес. и 12 мес. — без возможности досрочного расторжения;

оформляются через отделения Universal Bank или через telegram чат-бот;

указана максимальная ставка с учетом надбавки +0,5% годовых, которые предлагаются при оформлении депозита через telegram чат-бот или после автоматической пролонгации;