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Универсал Банк изменил ставки по всем валютам в депозите “Срочный вклад”

Универсал Банк изменил ставки по всем валютам в депозите “Срочный вклад”

Универсал Банк, участник программы «Бонус к депозиту», изменил ставки по всем валютам в депозите “Срочный вклад”.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в гривне

  • 6 мес. – 17,25%, 0,75% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 17,50%, 0,45% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в долларах

  • 6 мес. – 3,25%, 0,5% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 3,75%, 0,25% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в евро

  • 6 мес. – 2,25%, 0,5% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 2,75%, 0,25% от вклада.

Условия банка:

  • срок вклада: 6 мес – 12 мес;
  • минимальная сумма вклада: 20 000 грн/ 2 000 €/ 2 000 $;
  • в программе принимают участие только срочные вклады, размещенные на 6 мес., 12 міс. Максимальная сумма вклада: 1 млн грн/ 38 000 долларов/ 32 000 евро;
  • вклады на 6 мес. и 12 мес. — без возможности досрочного расторжения;
  • оформляются через отделения Universal Bank или через telegram чат-бот;
  • указана максимальная ставка с учетом надбавки +0,5% годовых, которые предлагаются при оформлении депозита через telegram чат-бот или после автоматической пролонгации;
  • в программе принимают участие только новые клиенты и клиенты, у которых на момент подачи заявки нет действующих счетов/ вкладов в Universal Bank, или общий суммарный остаток по действующим счетам /вкладам таких клиентов в Universal Bank не превышает 5 000 грн или эквивалент этой суммы в другой валюте на протяжении не менее 30 дней до подачи заявки.

Получить «Бонус к депозиту» от Универсал Банка и Finance.ua

По материалам Finance.UA
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