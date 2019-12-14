За 11 месяцев налоговая собрала на 92,4 млрд грн больше, чем в прошлом году - Верланов

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Все задачи по поступлению платежей в бюджеты в 2019 году Государственной налоговой службой будут, безусловно, выполнены.
Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов, сообщает сайт Государственной налоговой службы.
“Несмотря на факторы, сдерживающие рост поступлений налогов, а это, в частности, низкая инфляция, рост курса национальной валюты, снижение объема налогооблагаемых операций по НДС, налоговой службе удается обеспечивать выполнение плановых показателей по поступлениям в бюджет. Более того, некоторые годовые показатели уже перевыполняются”, – отметил Сергей Верланов.
По информации, обнародованной Государственной налоговой службой, по состоянию на 1 декабря уже выполнены годовые показатели по поступлениям в местные бюджеты. То есть все средства, которые будут оплачены в декабре, уже являются дополнительными сверхплановыми поступлениями.
Как сообщает ГНС, за 11 месяцев в местные бюджеты обеспечено поступление 242,3 млрд грн. Это на 38,5 млрд грн, или на 18,9% превышает показатели прошлого года.
В целом по платежам, которые контролируются ГНС, в январе – ноябре 2019 года в сводный бюджет обеспечено поступление (сальдо) в сумме 662,0 млрд грн. Это на 92,4 млрд грн, или на 16,2% больше, чем в январе – ноябре 2018 года.
По словам главы ГНС, динамика роста поступлений платежей в бюджет будет сохраняться и в дальнейшем.
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