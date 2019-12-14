Представлена SSD-флешка с поддержкой сверхбыстрой передачи данных (видео)

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Краудфандинговая платформа Kickstarter подарила миру немало интересных проектов. Одним из них может стать продвинутая флешка Bullet SSD. По заверениям разработчиков, это самый маленький в мире высокоскоростной SSD-накопитель. Устройство совместимо со всеми популярными платформами и имеет повышенную защиту от внешних воздействий.
Внешне Bullet SSD напоминает самую обычную флешку, оснащённую разъёмом USB Type-C (USB 3.2 Gen2). При размерах 51 х 16 х 8 мм накопитель весит всего 18 граммов. Он выполнен в металлическом корпусе с кожухом из графена внутри, позволяющим эффективно рассеивать тепло во время работы. Кроме того, гаджет защищён от воды по стандарту IP67, что повышает его надёжность и долговечность.
Внутри Bullet SSD используется контроллер SM2258XT и флеш-память TLC NAND от Micron объёмом 1 или 2 ТБ. По заверениям производителя, накопитель поддерживает передачу данных со скоростью около 500 МБ/с за чтение и запись, что при таких размерах является рекордным показателем.
Аксессуар позиционируется как универсальный накопитель для хранения данных, переноса информации между гаджетами и создания резервных копий. Заявлена совместимость с устройствами под управлением Android, iOS, macOS, Windows, Linux, камерами и игровыми консолями.
Версия на 1 ТБ стоит $99, а за вариант на 2 ТБ разработчики просят $159. На момент написания новости было собрано свыше $216 000 при заявленной цели в $6420.
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