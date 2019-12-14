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На киевских дорогах в следующем году установят 20 камер фото- и видеофиксации

На киевских дорогах в следующем году установят 20 камер фото- и видеофиксации

В Киеве в следующем году будет запущена первая автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения с использованием 20 видеокамер.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил в интервью “Фактам”.

«В Киеве (в следующем году. – Ред.) будет запущена первая автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений правил с использованием 20 видеокамер», – сообщил он.

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Геращенко добавил, что когда в ноябре в столице были установлены в тестовом режиме пять видеокамер, которые были настроены на скорость 103 километра в час, на таких оживленных трассах, как проспекты Победы и Бажана, то «получили шокирующую статистику – за сутки более 40 тысяч авто превысили допустимую скорость».

Также он пояснил, что будет после того, как видеокамера зафиксирует нарушение скорости.

«Процедура такая. Сообщение поступает в центр управления, сотрудники должны сверить номер машины, ее марку и цвет (авто может быть угнано). Если все соответствует, делается запрос о владельце, ему отправляют письмо с реквизитами для уплаты штрафа и ссылки, где он сможет посмотреть видеозапись и фото. Если за рулем был другой человек, владелец машины сообщает о штрафе ему. В случае, если тот не захочет платить, штраф будет выписан на хозяина машины», – уточнил замминистра.

По материалам УКРИНФОРМ
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