В Нацбанке рассказали, как Минфин уменьшает валютную часть долгов

Министерство финансов уменьшает валютную часть государственного долга Украины.

Об этом в эфире Общественного заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари.

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“Минфин уменьшает валютную часть долгов, погашаются государственные ценные бумаги, которые были в валюте. Он возвращает валюту, вместо них выпускает в гривне ценные бумаги и уже не несет валютные риски. Он не зависит от курса. А вот эти бумаги покупают нерезиденты, которые продают валюту и за гривны покупают эти ценные бумаги”, – пояснил Бахтари.

По мнению эксперта, это положительная тенденция.

“Валютный риск из Минфина перешел на нерезидентов. Когда они вкладывают средства, а это на 4, 5, 6 лет покупают эти ценные бумаги, они фактически доверяют, что когда будут покупать валюту обратно, гривна не девальвирует катастрофически, ибо они видят, что в стране другая валютная и монетарная политика, что за этим следят”, — подчеркнул он.