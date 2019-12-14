Как развивался украинский фриланс в 2019 году

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За 2019 год общий бюджет заказов на фрилансе увеличился на 35%.
Об этом сообщила украинская биржа фриланса Freelancehunt.
Количество специалистов в отрасли увеличилось на 55%, в сравнении с прошлым годом: сейчас в Украине насчитывается 495 000 фрилансеров. При этом заказчиков тоже стало больше: в 2018 году их было 130 000, а в этом – 175 000.
За 2019 год работники фриланса выполнили 170 000 проектов, суммарный бюджет которых составляет 325 миллионов гривен.
Средний гонорар за опубликованный проект увеличился на 12% и составляет почти 2000 гривен.
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Большинство фрилансеров работают в программировании, дизайне, с текстами, переводами, аудио или видео.
ТОП-5 направлений фриланса по финансированию проектов:
Согласно опросу, финансовыми целями фрилансеров являются:
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