Как развивался украинский фриланс в 2019 году

За 2019 год общий бюджет заказов на фрилансе увеличился на 35%.

Об этом сообщила украинская биржа фриланса Freelancehunt.

Количество специалистов в отрасли увеличилось на 55%, в сравнении с прошлым годом: сейчас в Украине насчитывается 495 000 фрилансеров. При этом заказчиков тоже стало больше: в 2018 году их было 130 000, а в этом – 175 000.

За 2019 год работники фриланса выполнили 170 000 проектов, суммарный бюджет которых составляет 325 миллионов гривен.

Средний гонорар за опубликованный проект увеличился на 12% и составляет почти 2000 гривен.

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Большинство фрилансеров работают в программировании, дизайне, с текстами, переводами, аудио или видео.

ТОП-5 направлений фриланса по финансированию проектов:

программирование;

дизайн/арт;

СЕО и маркетинг;

работа с текстами;

работа с клиентами.

Справка Finance.ua:

Согласно опросу, финансовыми целями фрилансеров являются:

39% – собственное жилье;

29% – деньги на отдых;

по 20% приходится на покупку авто и обучение.

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