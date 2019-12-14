Гончарук сообщил, прекратилось ли системное рейдерство в Украине

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В Украине прекратилось системное рейдерство, однако бывают единичные случаи. Об этом во время открытия Офиса противодействия рейдерству сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“По состоянию на сегодня на рынке прекратилось системное рейдерство, в том виде, в котором оно было раньше, когда терялись документы, черные регистраторы переписывали в реестре права собственности на другого субъекта – все это ушло в прошлое. Если такие случаи остаются, то они единичны. На эти случаи реагирует Министерство юстиции”, – отметил он.
Гончарук добавил, что главная цель – реагировать на такие случаи в течение суток.
“Наша цель реагировать на такие случаи в течение суток. И задача, которая сейчас стоит – максимальная защита права собственности человека, владеющего бизнесом”, – пояснил премьер.
Он добавил, что без защиты права собственности не будет экономического роста.
“Если у вас возникает такая ситуация – обращайтесь. Сейчас в Министерстве юстиции можно найти настоящую защиту. Без защиты права собственности не будет никакого экономического роста”, – подчеркнул Гончарук.
“Здесь (в Офисе противодействия рейдерству – ред.) построен маленький административный суд. Куда человек в случае, если его права нарушены, может прийти и обжаловать действия регистратора и быстро получить справедливое решение, которое не по формальным признакам написано, а которое восстанавливает нарушенное право”, – отметил он.
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