Гончарук: Украина имеет более 500 миллиардов грн задолженности из-за банковских махинаций

В Украине более 500 млрд грн проблемной задолженности в результате банковских махинаций.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ток-шоу “Свобода слова”.

“На сегодняшний день в Украине около 500 млрд грн проблемной задолженности. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или менеджмент вели себя неадекватно”, – сказал Гончарук.

Премьер добавил, что в случае судебных исков правительство будет полагаться, в частности, на международные арбитражи.