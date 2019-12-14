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Гончарук: Украина имеет более 500 миллиардов грн задолженности из-за банковских махинаций

Гончарук: Украина имеет более 500 миллиардов грн задолженности из-за банковских махинаций

В Украине более 500 млрд грн проблемной задолженности в результате банковских махинаций.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ток-шоу “Свобода слова”.

“На сегодняшний день в Украине около 500 млрд грн проблемной задолженности. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или менеджмент вели себя неадекватно”, – сказал Гончарук.

Премьер добавил, что в случае судебных исков правительство будет полагаться, в частности, на международные арбитражи.

По материалам УНН
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