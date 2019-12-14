Google рассказала, какую площадь отсняла для своих карт

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В Google рассказали, что проект по просмотру улиц Street View содержит изображения, охватывающие 16 миллионов километров, а база Google Earth насчитывает 58 миллионов квадратных километров, то есть около 98% населенных территорий.
Такого расстояния, отснятого для Street View, хватит, чтобы обогнуть земной шар более 400 раз.
Сообщается, что данных Google гораздо больше, чем у любого другого картографического сервиса, в том числе и Apple Maps, который только с выходом iOS 13 в этом году стал предлагать функцию просмотра улиц.
Съемка местности для Google Street View может занимать до нескольких недель. Компания использует для этого специальные автомобили, снабжена камерами и лазерными сканерами. В местах, где не может проехать автомобиль, съемка производится с помощью рюкзаков Street View Trekker. Для этих целей компания использует даже животных. Полученные снимки являются основой не только для Street View и Google Earth, но и для других сервисов компании.
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