3 водительских ошибки, из-за которых салон слишком долго прогревается

Многие водители допускают ошибки, каждая из которых значительно замедляет процесс прогрева.

Максимальные обороты

Чем мощнее – тем быстрее. На самом деле данное правило вполне справедливо, однако скорость работы вентилятора далеко не всегда означает, что салон быстрее прогреется. Особенно если речь идет о запуске автомобиля с холодным двигателем. Устанавливать вентилятор на максимальные обороты не имеет никакого смысла до тех пор, пока температура жидкости в системе охлаждения не достигнет по крайней мере 50 градусов. Как несложно догадаться, в противном случае вентилятор просто гонит в салон холодный воздух.

Долгий прогрев мотора на месте

Еще одна распространенная водительская ошибка при прогреве салона автомобиля. Как показывает практика, даже в 2019 году находятся люди, которые не знают, что современные двигатели – это уже далеко не те старинные моторы, которые с началом зимы следует длительное время прогревать, стоя на месте. Кроме того, на холостых оборотах двигатель греется чуть ли не в два раза дольше, чем во время езды. Соответственно, чем позже разогреется мотор – тем позже в салон автомобиля сможет пойти по-настоящему теплый воздух.

Отказ от циркуляции

Наконец, третья ошибка, которая также не позволяет автомобилистам прогреть салон быстрее – это отказ от режима циркуляции воздуха. Многие соотечественники по-прежнему считают эту опцию откровенно бесполезной. Такой подход к вопросу является обманчивым. Дело в том, что при работе данного режима вентиляция машины забирает значительно меньше холодного воздуха с улицы и пытается «гонять» то, что уже есть в салоне автомобиля. А это в свою очередь означает, что едва прогретая машина не будет так быстро остывать из-за разницы температур за бортом и внутри борта.