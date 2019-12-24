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Минобразования предлагает сократить количество вузов в Украине

Минобразования предлагает сократить количество вузов в Украине

Министр образования и науки Украины Анна Новосад предлагает оптимизировать сеть университетов, сократив мелкие вузы.

Об этом глава образовательного ведомства сообщила в интервью «РБК-Украина».

“У нас работает около 300 вузов. Но контингент студентов маленький и к тому же стремительно падает последние десять лет. Нам не нужна такая сеть. Поэтому надо двигаться в направлении объединения и укрупнения университетов”, – сказала министр.

Кроме того, Анна Новосад заявила о необходимости оптимизации как расходов на вузы, так и механизма финансирования высших учебных заведений.

По мнению министра, финансировать университеты необходимо, ориентируясь на качество образования, а не количество студентов. Анна Новосад считает невыгодной модель, при которой государство финансирует вузы пропорционально количеству студентов. В этом случае заведения не будут набирать студентов только ради государственного финансирования.

“Поэтому здесь лучше выбрать финансирование по результатам деятельности. Это другая финансовая модель, которую мы будем внедрять. Это не означает, что будет отменена возможность учиться на бюджете. Это не означает, что будет уменьшено количество денег. Дело в том, что финансирование станет более эффективным. Кстати, вместе с колледжами это около 19 млрд гривен ежегодно”, – заявила Анна Новосад.

По материалам РБК-Украина
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