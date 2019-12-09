“Выбор года 2019”: moneyveo признали лучшим сервисом онлайн-кредитования

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
moneyveo стала “Выбором года 2019” в национальном конкурсе. Финтех-компания выиграла в номинации “Лучший сервис онлайн-кредитования”. Победителей определяли потребители со всей Украины и эксперты. Среди них более 90 участников из бизнеса и интернет-ассоциаций, профсоюзов, союзов, органы государственной власти, СМИ и рекламные сообщества.
“Относительно выбора – каждый день нас выбирают тысячи украинцев. В первую очередь – за удобство, простоту и оперативность нашего сервиса. Всего этого мы достигли благодаря стратегии Digital 360. Сотни наших внутренних бизнес-процессов оцифрованы и автоматизированы. Digital присутствует во всех аспектах: в скоринге, риск-модели, продажах, маркетинге, HR-процессах, внутреннем обучении… Нас выбирают еще и потому, что мы инновационны. За последние 2 года компания внедрила порядка 20 продуктовых фич, и еще минимум 5 запланировали на 2020-й. Награда “Выбор года” – это почетно и ответственно”, – рассказала CEO moneyveo Алена Андроникова.
Премию вручали компаниям в 50-ти категориях товаров и услуг. В состав жюри вошли Влад Яма, Константин Грубич, Анита Луценко, Ольга Фреймут, Андрей Джеджула, Ирина Тимофеева, Евгений Нищук, Юрий Горбунов.
Для moneyveo это третья победа в конкурсе “Выбор года”. Ранее компания была удостоена премии в 2017 и 2018 годах.
Опросы среди украинцев провела международная компания Ipsos. Задачей исследования была комплексная оценка позиции товара или услуги и компании на рынке. Наибольший вес в итоговой оценке (40%) имел голос потребителей. Их спрашивали о том, какую марку или компанию в той или иной номинации они считают лучшей. Большинство участников голосования в категории “Лучший онлайн-кредит года” назвали moneyveo.
Напомним, moneyveo — сервис онлайн-кредитования, который 6 лет удерживает лидерство среди микрофинансовых организаций в Украине. Компания предлагает доступные и быстрые займы на карту в онлайн-режиме. moneyveo позиционирует себя, как сервис с прозрачными условиями кредитования и инновационными продуктами. Первый кредит в компании можно взять на сумму до 15 000 под 0,01%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривныВчера, 16:00 - 4082 13
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным9 ч. назад - 2950 12
Зеленский отменил госмонополию на спиртВчера, 17:00 - 893 4
Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцам4 ч. назад - 310 3
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУОколо часа назад - 364 2
monobank запускает новый продукт - белую картуВчера, 17:49 - 4630
Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривныВчера, 16:00 - 4082 13
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным9 ч. назад - 2950 12
Курс 20 гривен за доллар в 2020 году является фантастическим – МиловановВчера, 21:00 - 2757 1
Как зимой платить меньше за электроэнергию8 ч. назад - 2180 1
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 586
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2044 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1970 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 999
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2178