“Выбор года 2019”: moneyveo признали лучшим сервисом онлайн-кредитования

moneyveo стала “Выбором года 2019” в национальном конкурсе. Финтех-компания выиграла в номинации “Лучший сервис онлайн-кредитования”. Победителей определяли потребители со всей Украины и эксперты. Среди них более 90 участников из бизнеса и интернет-ассоциаций, профсоюзов, союзов, органы государственной власти, СМИ и рекламные сообщества.

“Относительно выбора – каждый день нас выбирают тысячи украинцев. В первую очередь – за удобство, простоту и оперативность нашего сервиса. Всего этого мы достигли благодаря стратегии Digital 360. Сотни наших внутренних бизнес-процессов оцифрованы и автоматизированы. Digital присутствует во всех аспектах: в скоринге, риск-модели, продажах, маркетинге, HR-процессах, внутреннем обучении… Нас выбирают еще и потому, что мы инновационны. За последние 2 года компания внедрила порядка 20 продуктовых фич, и еще минимум 5 запланировали на 2020-й. Награда “Выбор года” – это почетно и ответственно”, – рассказала CEO moneyveo Алена Андроникова.

Премию вручали компаниям в 50-ти категориях товаров и услуг. В состав жюри вошли Влад Яма, Константин Грубич, Анита Луценко, Ольга Фреймут, Андрей Джеджула, Ирина Тимофеева, Евгений Нищук, Юрий Горбунов.

Для moneyveo это третья победа в конкурсе “Выбор года”. Ранее компания была удостоена премии в 2017 и 2018 годах.

Опросы среди украинцев провела международная компания Ipsos. Задачей исследования была комплексная оценка позиции товара или услуги и компании на рынке. Наибольший вес в итоговой оценке (40%) имел голос потребителей. Их спрашивали о том, какую марку или компанию в той или иной номинации они считают лучшей. Большинство участников голосования в категории “Лучший онлайн-кредит года” назвали moneyveo.

Напомним, moneyveo — сервис онлайн-кредитования, который 6 лет удерживает лидерство среди микрофинансовых организаций в Украине. Компания предлагает доступные и быстрые займы на карту в онлайн-режиме. moneyveo позиционирует себя, как сервис с прозрачными условиями кредитования и инновационными продуктами. Первый кредит в компании можно взять на сумму до 15 000 под 0,01%.