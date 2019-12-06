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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,052 млн и 32,828 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 29), максимальный курс продажи доллара 24,50UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,50-23,51 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму 61,880 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
23,7000 – 7 777
23,5000 – 10 000
23,5000 – 12 000
23,5000 – 3 000
23,5000 – 10 000
23,5000 – 20 000
23,4800 – 18 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,5000 – 33 333
23,5000 – 5 000
23,5000 – 30 000
23,5000 – 40 000
23,5000 – 33 333
23,5000 – 10 000
23,5000 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,5339 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,4669 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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