В Кабмине предлагают повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц

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Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект, который в дальнейшем позволит повысить прожиточный минимум.
Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.
“Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это – важный шаг в борьбе с бедностью в Украине”, – говорится в сообщении.
Новый законопроект позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 грн в месяц.
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Законопроект предлагает дополнить положения Бюджетного кодекса нормой об изменении подходов к определению минимального должностного оклада, который применяется как расчетная величина при определении окладов для работников бюджетной сферы; работников органов прокуратуры и судов; для военнослужащих.
С 1 декабря 2019 года увеличился размер прожиточного минимума:
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