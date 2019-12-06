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В Кабмине предлагают повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц

В Кабмине предлагают повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект, который в дальнейшем позволит повысить прожиточный минимум.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

“Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это – важный шаг в борьбе с бедностью в Украине”, – говорится в сообщении.

Новый законопроект позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 грн в месяц.

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Законопроект предлагает дополнить положения Бюджетного кодекса нормой об изменении подходов к определению минимального должностного оклада, который применяется как расчетная величина при определении окладов для работников бюджетной сферы; работников органов прокуратуры и судов; для военнослужащих.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года увеличился размер прожиточного минимума:

  • общий показатель – 2027,00 грн;
  • для детей до 6 лет – 1779,00 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 2218,00 грн;
  • для трудоспособных лиц – 2102,00 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность, – 1638,00 грн.

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По материалам Finance.UA
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