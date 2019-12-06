Volvo Cars увеличила глобальные продажи в ноябре на 11,6%

Объем мировых продаж шведского автопроизводителя Volvo Cars в ноябре 2019 года увеличился на 11,6%. За месяц продано 6 250 автомобилей, что превышает средний показатель роста на рынках США, Китая и Европы. С января по ноябрь общий объем продаж достиг 631 213 автомобилей (+8,4%).

Продажи Volvo Cars в Китае в ноябре 2019 года увеличились на 26,7% (14 502 автомобили). Повысился спрос на XC60, S90 и XC40 местного производства. С января по ноябрь этого года продажи в стране выросли до 138 053 автомобилей (+16,3%). Уже за 11 месяцев Китай превысил показатели продаж за весь предыдущий год.

Продажи в США в ноябре 2019 года достигли 9 635 автомобилей, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Внедорожник XC90 был самой популярной моделью в регионе, за ним шли модели XC60 и XC40. За одиннадцать месяцев этого года показатели Volvo Cars в США превысили средние показатели локального автомобильного рынка. Объемы продаж увеличились на 7,2% – до 95 874 автомобилей