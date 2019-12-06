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Концентрация земли в одних руках может уменьшиться в 4 раза – Разумков

Концентрация земли в одних руках может уменьшиться в 4 раза – Разумков

Дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10, принятом в первом чтении.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Вопрос, который неоднозначно воспринималось украинским обществом, – это вопрос концентрации земли в одних руках, и между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Назвать точную цифру не могу, но дискуссия ведется около 50 тыс. га в одни руки – это более чем в 4 раза меньше от той позиции, которая была предложена”, – сказал он.

Также спикер ВР заявил, что референдум о разрешении иностранцам покупать с/х земли пройдет после принятия соответствующего законопроекта в следующем году, а информация о том что референдум должен был пройти между первым и вторым чтением закона о снятии моратория – не соответствует действительности.

“Сначала должны принять законопроект по референдуму, сам же референдум будет проходить только после принятия закона о земле”, – отметил Разумков.

По материалам Економічна Правда
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