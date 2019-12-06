Более 200 обманутых инвесторов получат квартиры в Киеве

В Киеве достроят замороженный с 2004 года жилой объект на Минском массиве. Дом расположен по адресу: ул. Семьи Кульженко, 22. Достройкой займутся группа компаний Perfect Group и компания Citex Development. Об этом сообщил руководитель проектов Perfect Group Алексей Коваль.

Помимо этого, застройщик возведет многофункциональный жилой комплекс Polaris Home&Plaza столичного формата live-work-play. Долгострой станет неотъемлемой частью нового проекта.

Данная площадка является проблемной уже 15 лет. За это время было предпринято 4 попытки достроить объект.

“Начиная с 2004 года, количество людей, инвестировавших в строительство на этом участке, превышает 200 человек. Компании-девелоперы берут на себя ответственность достроить этот объект”, – сказал Коваль.

Он рассказал, что по соглашению с землепользователем ЧП «Будинвестмонтаж», компании Perfect Group и Сitex Development, помимо финансирования достройки замороженного объекта, берут на себя контроль за целевым использованием выделенных средств, что должно дать гарантии передачи построенных домов в собственность пострадавшим инвесторам.

Функции взаиморасчета или размера доплат, если таковые будут, а также подтверждения прав собственности обманутых инвесторов возложены на компанию-землепользователя “Будинвестмонтаж”. При этом те, кто оплатил свои квартиры на 100%, как заявляется, получат свои долгожданные “метры” без доплат.