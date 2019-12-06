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США увеличили размер военной помощи Украине

США увеличили размер военной помощи Украине

Согласованный конгрессменами США оборонный бюджет на 2020 финансовый год включает помощь Украине на сумму $300 млн.

Это следует из документа, опубликованного профильным комитетом Палаты представителей. Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности. Переговоры о бюджете длились несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что США готовятся предоставить еще один транш военной помощи Украине на $250 млн.

По материалам Сегодня
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