США увеличили размер военной помощи Украине

Согласованный конгрессменами США оборонный бюджет на 2020 финансовый год включает помощь Украине на сумму $300 млн.

Это следует из документа, опубликованного профильным комитетом Палаты представителей. Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности. Переговоры о бюджете длились несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что США готовятся предоставить еще один транш военной помощи Украине на $250 млн.