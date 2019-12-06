Нафтогаз планирует перерабатывать отходы добычи газа

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Нафтогаз и компания Lamor планируют проект по сотрудничеству в области утилизации бурового шлама, направленный на минимизацию вредного воздействия на окружающую среду при добыче газа.
Об этом сообщает пресс служба Нафтогаза.
Пилотный проект предусматривает переработку 20 тыс. куб. м шлама с применением как физико-химической, так и биологической очистки с помощью метода обратного осмоса.
Целью такой переработки является обезвреживание вредных веществ, которые находятся в составе шлама, а также полная очистку воды.
“Группа Нафтогаз ориентирована на максимальное внедрение принципов устойчивого развития. Цель данного проекта – реализация корпоративной стратегии по сохранению окружающей среды и охраны труда”, – отметил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.
Председатель наблюдательного совета Lamor Фред Ларсен подтвердил готовность финской компании завершить финальные просчеты стоимости проекта до конца текущего года и заявил, что соглашение о сотрудничестве может быть заключено уже в первом квартале 2020 года.
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