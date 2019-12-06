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АМКУ оштрафовал Ассоциацию морских портов на 5,5 миллионов гривен

АМКУ оштрафовал Ассоциацию морских портов на 5,5 миллионов гривен

Антимонопольный комитет признал неправомерным взыскание дополнительных средств из судов Администрацией морских портов Украины и наложил штраф в размере 5,5 миллионов гривен.

Об этом в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, АМПУ в 2017-2018 годах взимала с судов, заходящих в порты Украины, кроме корабельного сбора, такие дополнительные средства: за услуги по оформлению прихода судов в порт, за услуги по оформлению выхода судов из порта, за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств.

“Антимонопольный комитет установил, что эти дополнительные сборы на самом деле входили в корабельный сбор, а в ГП “АМПУ” не было оснований для взыскания таких средств.

Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. НА ГП “АМПУ” наложен штраф в размере 5,5 млн грн, – подчеркнул Терентьев.

По материалам Економічна Правда
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