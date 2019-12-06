АМКУ оштрафовал Ассоциацию морских портов на 5,5 миллионов гривен

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Антимонопольный комитет признал неправомерным взыскание дополнительных средств из судов Администрацией морских портов Украины и наложил штраф в размере 5,5 миллионов гривен.
Об этом в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.
По его словам, АМПУ в 2017-2018 годах взимала с судов, заходящих в порты Украины, кроме корабельного сбора, такие дополнительные средства: за услуги по оформлению прихода судов в порт, за услуги по оформлению выхода судов из порта, за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств.
“Антимонопольный комитет установил, что эти дополнительные сборы на самом деле входили в корабельный сбор, а в ГП “АМПУ” не было оснований для взыскания таких средств.
Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. НА ГП “АМПУ” наложен штраф в размере 5,5 млн грн, – подчеркнул Терентьев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Арестованное WiFi-оборудование в киевском метро выставлено на торги8 ч. назад - 1154 6
В правительстве сообщили, где в Украине дороги будут строить из отходов производства8 ч. назад - 906 6
Треть украинцев думают о переезде на работу за границу (инфографика)Около часа назад - 563 5
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования "Газпрома" на российском рынке4 ч. назад - 1086 4
АМКУ усмотрел недобросовестную конкуренцию в акции сети NOVUS3 ч. назад - 892 4
Будет ли пенсия по достижении пенсионного возраста без наличия необходимого страхового стажа5 ч. назад - 12981
Какие цены на горючее ждут водителей: эксперты озвучили прогнозВчера, 20:00 - 7904 3
Межбанк: гривну ждет напряженный период5 ч. назад - 5492
Арестованное WiFi-оборудование в киевском метро выставлено на торги8 ч. назад - 1154 6
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования "Газпрома" на российском рынке4 ч. назад - 1086 4
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck6 ч. назад - 133
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1332 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1406 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 845
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1971