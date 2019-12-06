0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Сколько налогов заплатили украинцы с начала года

Сколько налогов заплатили украинцы с начала года

За 11 месяцев украинцы заплатили 13,4 млрд грн налогов – это на 24% или 2,6 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил и.о. начальника Государственной налоговой службы в Киевской области Орест Витык.

Среднемесячные поступления в бюджеты Киевской области также выросли: если в прошлом году эта сумма составляла 982 млн грн, то этом году – 1,2 млр дгрн.

Наибольшие суммы уплатили субъекты хозяйствования:

  • Бориспольского района – 2,3 млрд грн;
  • Киево-Святошинского – 2,1 млрд грн;
  • Белоцерковского – 2 млрд грн.

Всего украинцы заплатили:

  • Налога на доходы физических лиц – 8,6 млрд грн (на 1,7 млрд грн или 25% больше прошлогоднего)
  • Плату за землю – 1,3 млрд грн. (прирост 187,2 млн грн или 16%);
  • Малый и средний бизнес – 2,1 млрд грн (увеличение на 432,5 млн грн или 26%);

Читайте также: Крупный бизнес в этом году уже выплатил более 300 млрд грн налогов

  • налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 382,4 млн грн (на 99,6 млн грн или 35% больше);
  • акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 399 млн грн (прирост 66,4 млн грн или 20%).

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.