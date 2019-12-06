Сколько налогов заплатили украинцы с начала года

За 11 месяцев украинцы заплатили 13,4 млрд грн налогов – это на 24% или 2,6 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил и.о. начальника Государственной налоговой службы в Киевской области Орест Витык.

Среднемесячные поступления в бюджеты Киевской области также выросли: если в прошлом году эта сумма составляла 982 млн грн, то этом году – 1,2 млр дгрн.

Наибольшие суммы уплатили субъекты хозяйствования:

Бориспольского района – 2,3 млрд грн;

Киево-Святошинского – 2,1 млрд грн;

Белоцерковского – 2 млрд грн.

Всего украинцы заплатили:

Налога на доходы физических лиц – 8,6 млрд грн (на 1,7 млрд грн или 25% больше прошлогоднего)

Плату за землю – 1,3 млрд грн. (прирост 187,2 млн грн или 16%);

Малый и средний бизнес – 2,1 млрд грн (увеличение на 432,5 млн грн или 26%);

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налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 382,4 млн грн (на 99,6 млн грн или 35% больше);

акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 399 млн грн (прирост 66,4 млн грн или 20%).

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