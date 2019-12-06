Сколько налогов заплатили украинцы с начала года

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За 11 месяцев украинцы заплатили 13,4 млрд грн налогов – это на 24% или 2,6 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил и.о. начальника Государственной налоговой службы в Киевской области Орест Витык.
Среднемесячные поступления в бюджеты Киевской области также выросли: если в прошлом году эта сумма составляла 982 млн грн, то этом году – 1,2 млр дгрн.
Наибольшие суммы уплатили субъекты хозяйствования:
Всего украинцы заплатили:
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