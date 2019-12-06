В 2024 году госдолг не должен превышать 40% ВВП - Маркарова

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Предельный размер государственного долга Украины относительно ВВП следует кардинально уменьшить – с 50% в 2019 году до 40% в 2024 году.
Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.
“Мы очень четко для себя определили, что предельный объем государственного долга относительно ВВП должен быть уменьшен кардинально. В 2018 году это 52,3%, в 2019 году – 50%, в 2020 году – 45,3%. И в 2024 году он должен составить не более 40%”, – сказала Маркарова.
Она отметила, что в 2019 году поставленные цели по управлению долгом были достигнуты.
Маркарова также подчеркнула, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом выполняется, “а когда мы с ней выпустимся и не будем нуждаться в поддержке МВФ, тогда основой для инвесторов станут исключительно наши долгосрочные трехлетние бюджеты, и мы увидим, что это отразится в рейтинге (Украина – ред.)”.
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