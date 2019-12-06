0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

В 2024 году госдолг не должен превышать 40% ВВП - Маркарова

В 2024 году госдолг не должен превышать 40% ВВП - Маркарова

Предельный размер государственного долга Украины относительно ВВП следует кардинально уменьшить – с 50% в 2019 году до 40% в 2024 году.

Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

“Мы очень четко для себя определили, что предельный объем государственного долга относительно ВВП должен быть уменьшен кардинально. В 2018 году это 52,3%, в 2019 году – 50%, в 2020 году – 45,3%. И в 2024 году он должен составить не более 40%”, – сказала Маркарова.

Она отметила, что в 2019 году поставленные цели по управлению долгом были достигнуты.

Маркарова также подчеркнула, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом выполняется, “а когда мы с ней выпустимся и не будем нуждаться в поддержке МВФ, тогда основой для инвесторов станут исключительно наши долгосрочные трехлетние бюджеты, и мы увидим, что это отразится в рейтинге (Украина – ред.)”.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.