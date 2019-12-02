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SkyUp открыл четыре новых маршрута из Запорожья

SkyUp открыл четыре новых маршрута из Запорожья

SkyUp запустил четыре новых маршрута из Запорожья на летний период.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

График: два рейса стартуют 27 мая: в Барселону из Запорожья компания будет выполнять полеты по средам и субботам, а в Ларнаку (о. Кипр) – каждую среду. До Батуми и Бургаса SkyUp будет летать со 2 июня каждый вторник и пятницу.

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Стоимость билетов в одну сторону:

  • Запорожье – Барселона – от 1845 грн;
  • Запорожье – Батуми – от 1653 грн;
  • Запорожье – Бургас – от 1605 грн;
  • Запорожье – Ларнака – от 1605 грн.

Справка Finance.ua:

  • 24 ноября из Львова был выполнен первый рейс в Тель-Авив, которым SkyUp начал полетную программу в Израиль.
  • С 4 декабря SkyUp начал продажу на прямые рейсы из Львова в Барселону (Испания), Бургас (Грузия) и Батуми (Грузия) на летний период.

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По материалам Finance.UA
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