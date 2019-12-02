SkyUp открыл четыре новых маршрута из Запорожья

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SkyUp запустил четыре новых маршрута из Запорожья на летний период.
Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.
График: два рейса стартуют 27 мая: в Барселону из Запорожья компания будет выполнять полеты по средам и субботам, а в Ларнаку (о. Кипр) – каждую среду. До Батуми и Бургаса SkyUp будет летать со 2 июня каждый вторник и пятницу.
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Стоимость билетов в одну сторону:
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