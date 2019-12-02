SkyUp открыл четыре новых маршрута из Запорожья

SkyUp запустил четыре новых маршрута из Запорожья на летний период.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

График: два рейса стартуют 27 мая: в Барселону из Запорожья компания будет выполнять полеты по средам и субботам, а в Ларнаку (о. Кипр) – каждую среду. До Батуми и Бургаса SkyUp будет летать со 2 июня каждый вторник и пятницу.

Читайте также: Сколько придется заплатить за регистрацию в аэропорту

Стоимость билетов в одну сторону:

Запорожье – Барселона – от 1845 грн;

Запорожье – Батуми – от 1653 грн;

Запорожье – Бургас – от 1605 грн;

Запорожье – Ларнака – от 1605 грн.

Справка Finance.ua:

24 ноября из Львова был выполнен первый рейс в Тель-Авив, которым SkyUp начал полетную программу в Израиль.

С 4 декабря SkyUp начал продажу на прямые рейсы из Львова в Барселону (Испания), Бургас (Грузия) и Батуми (Грузия) на летний период.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.