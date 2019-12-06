Hyundai Nexo установил новый рекорд пробега на водороде

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Во Франции кроссовер Hyundai Nexo, работающий на водородных топливных элементах, на одной заправке проехал 778 км. Это новый рекорд для водородных автомобилей.
За рулем Hyundai Nexo находился известный швейцарский пилот и «зеленый» активист Бертран Пикар, который любит участвовать в подобных экспериментах. На некоторых участках дистанции к нему присоединились министр экономики и финансов Франции Брюнo Ле Мэр, а также министр экологии и устойчивого развития Элизабет Борн.
«Как видите, даже серийные автомобили с нулевым выбросом вредных веществ имеют отличную дальность поездки. Автопроизводители начали новую эру в целях защиты экологии», — сказал Пикар.
Это очередной успех Hyundai Nexo. В начале 2019 года он прошел краш-тесты IIHS. Он стал первым водородным автомобилем, чья безопасность была оценена этой престижной организацией. Причем оценена очень высоко — Top Safety Pick +.
Компания Hyundai уже давно разрабатывает водородные автомобили. В 2012 году, например кроссовер Hyundai ix35 Fuel Cell на водороде без дополнительных заправок проехал 700 км. Но это был концепт, а Nexo – серийный автомобиль.
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