Hyundai Nexo установил новый рекорд пробега на водороде

Во Франции кроссовер Hyundai Nexo, работающий на водородных топливных элементах, на одной заправке проехал 778 км. Это новый рекорд для водородных автомобилей.

За рулем Hyundai Nexo находился известный швейцарский пилот и «зеленый» активист Бертран Пикар, который любит участвовать в подобных экспериментах. На некоторых участках дистанции к нему присоединились министр экономики и финансов Франции Брюнo Ле Мэр, а также министр экологии и устойчивого развития Элизабет Борн.

«Как видите, даже серийные автомобили с нулевым выбросом вредных веществ имеют отличную дальность поездки. Автопроизводители начали новую эру в целях защиты экологии», — сказал Пикар.

Это очередной успех Hyundai Nexo. В начале 2019 года он прошел краш-тесты IIHS. Он стал первым водородным автомобилем, чья безопасность была оценена этой престижной организацией. Причем оценена очень высоко — Top Safety Pick +.

Компания Hyundai уже давно разрабатывает водородные автомобили. В 2012 году, например кроссовер Hyundai ix35 Fuel Cell на водороде без дополнительных заправок проехал 700 км. Но это был концепт, а Nexo – серийный автомобиль.