0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 120 0

Hyundai Nexo установил новый рекорд пробега на водороде

Hyundai Nexo установил новый рекорд пробега на водороде

Во Франции кроссовер Hyundai Nexo, работающий на водородных топливных элементах, на одной заправке проехал 778 км. Это новый рекорд для водородных автомобилей.

За рулем Hyundai Nexo находился известный швейцарский пилот и «зеленый» активист Бертран Пикар, который любит участвовать в подобных экспериментах. На некоторых участках дистанции к нему присоединились министр экономики и финансов Франции Брюнo Ле Мэр, а также министр экологии и устойчивого развития Элизабет Борн.

«Как видите, даже серийные автомобили с нулевым выбросом вредных веществ имеют отличную дальность поездки. Автопроизводители начали новую эру в целях защиты экологии», — сказал Пикар.

Это очередной успех Hyundai Nexo. В начале 2019 года он прошел краш-тесты IIHS. Он стал первым водородным автомобилем, чья безопасность была оценена этой престижной организацией. Причем оценена очень высоко — Top Safety Pick +.

Компания Hyundai уже давно разрабатывает водородные автомобили. В 2012 году, например кроссовер Hyundai ix35 Fuel Cell на водороде без дополнительных заправок проехал 700 км. Но это был концепт, а Nexo – серийный автомобиль.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.