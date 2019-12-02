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Ryanair прекратит полеты из Киева в Нюрнберг и Скавсту из-за Boeing 737 MAX.
Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Ryanair с вступлением в силу в конце марта 2020 года летнего расписания полетов прекратит летать из Киева в аэропорт Скавста (в 100 км от Стокгольма) и в Нюрнберг, свидетельствует обновленная информация в системе бронирования лоукоста.
“Дальнейшие задержки с поставкой самолетов Boeing 737 MAX привели к тому, что лоу-кост вновь пересмотрел свои планы по расширению флота и рассчитывает получить теперь только 10 самолетов в летнем расписании 2020 года вместо 20”, – говорится в сообщении.
Также Ryanair снизил прогноз числа перевезенных пассажиров на 2021 финансовый год, который начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года, со 157 млн до 156 млн пассажиров.
Главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон сказал: “Мы сожалеем о закрытии этих двух баз и незначительных сокращениях провозных емкостей на других базах, что полностью связано с дальнейшими задержками поставок наших Boeing 737 MAX. Мы продолжаем работать с Boeing, нашим персоналом, профсоюзами и затронутыми аэропортами, чтобы минимизировать сокращения провозных емкостей и числа рабочих мест”, — говорится в сообщении.
Изначальные планы лоукоста предусматривали получение 58 Boeing 737 MAX к концу мая 2020 года. Позже это число было пересмотрено в сторону уменьшения до 30, а затем 20 единиц.
Ryanair заказал у Boeing 135 самолетов в специальной модификации 737 MAX 200, созданной на базе 737 MAX 8. Вместо стандартных 189 кресел самолет вмещает 197 мест. Для того, чтобы соответствовать требованиям по времени эвакуации, в данной модели были установлены дополнительные эвакуационные выходы за крылом.
В летнем расписании 2020 года прямые рейсы из киевского аэропорта “Жуляны” в Нюрнберг планирует выполнять Wizz Air. У лоукоста в систему бронирования перелеты внесены по вторникам и субботам.
Рейсы из аэропорта Борисполь в основной аэропорт Стокгольма Арланда (расположен в 40 км от города) внесены в летнее расписание МАУ. Авиаперевозчик планирует обслуживать это направление ежедневно.
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