iPhone 12 получит полноэкранный сканер отпечатков пальцев

Компания Apple объявила, что на следующей неделе ее представитель встретится с тайваньским производителем GIS. Они обсудят разработку iPhone со сканером отпечатков пальцев под дисплеем, который будет выпущен уже в следующем году.

Об этом сообщает Daily Daily News.

В сообщениях утверждается, что Apple планирует использовать технологию ультразвукового датчика отпечатков пальцев Qualcomm, по крайней мере, в одной модели iPhone, которая будет выпущена в 2020 году. GIS будет сотрудничать с Qualcomm для поставки необходимых компонентов. Это согласуется с недавними отчетами аналитика Apple Мин Чи Куо, а также аналитиков Barclays, Bloomberg и других, которые ожидают, что Apple выпустит iPhone с Face ID и аутентификацией по отпечатку пальца в 2020 или 2021 году.

Qualcomm уже поставляет ультразвуковые датчики отпечатков пальцев для смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy Note10, но iPhone может использовать еще более совершенную версию технологии. На закрытом брифинге в кулуарах конференции Mobile World Congress 2019 года в Барселоне директор Qualcomm Гордон Томас сообщил, что компания планирует создать еще большие датчики отпечатков пальцев под дисплеем, чем те, которые используются в последних смартфонах Samsung. Слухи об айфонах со сканером отпечатков пальцев под дисплеем наводят на мысль, что это будет полноэкранное решение.

В целом, это служит еще одним доказательством того, что Apple планирует выпустить как минимум одну новую модель iPhone с Face ID и полноэкранным Touch ID в течение ближайшего года или двух. Учитывая, что ультразвуковая технология работает только с OLED-дисплеями, датчик, скорее всего, будет ограничен iPhone более высокого класса.