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Минцифры планирует "апгрейд" реестров данных граждан

Минцифры планирует "апгрейд" реестров данных граждан

В министерстве цифровой трансформации Украины планируют проверить реестры данных украинцев и сделать их более современными.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в FACEBOOK.

“Сегодня приняли историческое решение в направлении наведения порядка в реестрах. Называется “эксперимент верификации данных в реестрах”, – написал Федоров.

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По его словам, в министерстве пересмотрят старые реестры, разработают новый математический алгоритм, который будет проверять данные и исправлять ошибки. Потом вместо “кучи документов” на каждого человека заведут один электронный профиль и разработают сервис, который будет добавлять новую информацию к старой.

Министр считает, что это значительно упростит документооборот и сэкономит немало времени простым гражданам.

“А какая выгода украинцу? В Европе недавно установлен такой принцип, определяющий всю политику – onceonly. Это означает, что человек должен государству какую-то информацию сообщить один раз, и далее она повторно используется при оказании услуг и в различных жизненных ситуациях. На практике это означает, что для предоставления любой услуги от гражданина необходимо только желание, а не 100500 документов. Количество необходимых обращений в органы власти в целом сокращается в разы. Это и является нашей целью”, – уточнил Федоров.

Он пояснил, что причиной такого решения послужили постоянные ошибки и несогласованности в различных реестрах. За это украинцам для простейших операций приходится носить десятки ксерокопий разных документов.

По материалам УКРИНФОРМ
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