Кабмин утвердил запуск таможенной службы

Правительство на заседании в среду, 4 декабря, приняло распоряжение, которое запускает работу недавно созданной Государственной таможенной службы и ее территориальных органов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства

“С 8-го декабря начинаем работать на полную!”- говорится в сообщении.

Правительство передало ГТС полномочия по реализации государственной таможенной политики и политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по таможенному делу.

“В первые два дня возможны сложности в работе таможни”, – предупредила служба.

“Наконец-то мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит эффективнее трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался в течение долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну”, – отметил глава таможенной службы Максим Нефедов.