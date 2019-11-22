ТАС24 Бизнес: кредиты для малого и среднего бизнеса опять стали дешевле!

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С декабря 2019 года ТАС24 Бизнес, первый онлайн-банк для МСБ, уменьшает стоимость кредитов для малого и среднего бизнеса. Снижена стоимость как беззалоговых ,так и залоговых кредитов в самом популярном продукте – Кредите на Развитие Бизнеса.
Что это значит для бизнесменов?
Теперь представители малого и среднего бизнеса будут меньше платить за пользование кредитными средствами для развития своего дела.
Каковы новые условия кредитования?
Неизменными остались другие выгодные условия Кредита на Развитие Бизнеса:
Беззалоговые кредиты:
Залоговые кредиты:
Для всех видов Кредита на Развитие Бизнеса:
“Три недели назад мы улучшили условия беззалогового кредитования – самого популярного вида финансирования МСБ в наше стране. Сегодня мы продолжили начатое, чтобы сделать все виды бизнес-кредитования еще выгоднее и доступнее. Снижение комиссии за выдачу беззалогового и залогового Кредита на Развитие Бизнеса с 4,9% до 2,9% – это значительное улучшение условий и уменьшение стоимости кредитования.
Также мы сделали более доступными кредиты для ФЛП с упрощенным пакетом документов. Потому что мы понимаем, как важен каждый процент для малого бизнеса. Снижение ежемесячной ставки с 2,99% до 2,49% при кредитовании на 36 месяцев окажет ощутимое влияние на общую стоимость кредита.
Мы активно используем любую возможность улучшить условия финансирования развития малого и среднего бизнеса в стране. В этот раз снижение процентных ставок стало возможным благодаря снижению учётной ставки НБУ. И если эта тенденция сохранится, мы прогнозируем дальнейшее повышение доступности кредитных ресурсов в стране, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики в целом”, – комментирует Александр Николенко, руководитель ТАС24 Бизнес, первого онлайн-банка для малого и среднего бизнеса.
Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 3976 18
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 3359 9
Молдова вводит налог на Netflix, Facebook и GoogleВчера, 15:42 - 1265 6
Рада отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движенияВчера, 15:01 - 458 4
Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ продлили на 10 летВчера, 16:49 - 1680 4
ТОП-5 областей с самыми низкими зарплатамиВчера, 16:02 - 5638 1
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 3976 18
Киевстар предложил абонентам 2 месяца услуг в подарок за переход на новый тарифВчера, 16:27 - 3252
Президент анонсировал 5% кредиты для бизнеса (видео)6 ч. назад - 2167 1
Минфин приближается к критическому уровню зависимости от инвесторов-нерезидентов - НайманВчера, 20:01 - 1689
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Позавчера, 17:10 - 465
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1667
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3428 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4887 2
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3759