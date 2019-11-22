Ярославский купил банк Пинчука - СМИ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банк Кредит Днепр, принадлежащий Виктору Пинчуку, покупает Александр Ярославский. Об этом сообщает ThePage со ссылкой на три независимых источника.
«Банк Кредит-Днепр продан Александру Ярославскому», – рассказал глава одного из крупнейших банков.
Финансовый аналитик крупной инвестиционной компании, пожелавший остаться неназванным, добавил, что в учреждении уже работают люди Ярославского. Еще один банкир подтвердил, что знаком с новым менеджментом и что он представляет этого бизнесмена, но уточнил, что сделка еще не закрыта.
В инвестиционной компании East One, управляющей активами Виктора Пинчука, эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
«В соответствии с коммуникационной политикой группы East One, мы публично сообщаем о покупках и продажах активов, находящихся под мандатом группы. Если такие состоятся, вы обязательно об этом узнаете», – прокомментировала директор по коммуникациям группы East One Наталия Вовк.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 3708 18
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 3194 9
Молдова вводит налог на Netflix, Facebook и GoogleВчера, 15:42 - 1162 6
Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ продлили на 10 летВчера, 16:49 - 1512 4
Рада отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движенияВчера, 15:01 - 386 3
Украинцев ждет нововведение при заполнении декларацийВчера, 14:04 - 8103 2
ТОП-5 областей с самыми низкими зарплатамиВчера, 16:02 - 5258 1
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 3708 18
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 3194 9
Киевстар предложил абонентам 2 месяца услуг в подарок за переход на новый тарифВчера, 16:27 - 3100
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Позавчера, 17:10 - 443
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1658
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3410 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4868 2
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3752