Ярославский купил банк Пинчука - СМИ

Банк Кредит Днепр, принадлежащий Виктору Пинчуку, покупает Александр Ярославский. Об этом сообщает ThePage со ссылкой на три независимых источника.

«Банк Кредит-Днепр продан Александру Ярославскому», – рассказал глава одного из крупнейших банков.

Финансовый аналитик крупной инвестиционной компании, пожелавший остаться неназванным, добавил, что в учреждении уже работают люди Ярославского. Еще один банкир подтвердил, что знаком с новым менеджментом и что он представляет этого бизнесмена, но уточнил, что сделка еще не закрыта.

В инвестиционной компании East One, управляющей активами Виктора Пинчука, эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

«В соответствии с коммуникационной политикой группы East One, мы публично сообщаем о покупках и продажах активов, находящихся под мандатом группы. Если такие состоятся, вы обязательно об этом узнаете», – прокомментировала директор по коммуникациям группы East One Наталия Вовк.