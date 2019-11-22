0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 745 0

Ярославский купил банк Пинчука - СМИ

Ярославский купил банк Пинчука - СМИ

Банк Кредит Днепр, принадлежащий Виктору Пинчуку, покупает Александр Ярославский. Об этом сообщает ThePage со ссылкой на три независимых источника.

«Банк Кредит-Днепр продан Александру Ярославскому», – рассказал глава одного из крупнейших банков.

Финансовый аналитик крупной инвестиционной компании, пожелавший остаться неназванным, добавил, что в учреждении уже работают люди Ярославского. Еще один банкир подтвердил, что знаком с новым менеджментом и что он представляет этого бизнесмена, но уточнил, что сделка еще не закрыта.

В инвестиционной компании East One, управляющей активами Виктора Пинчука, эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

«В соответствии с коммуникационной политикой группы East One, мы публично сообщаем о покупках и продажах активов, находящихся под мандатом группы. Если такие состоятся, вы обязательно об этом узнаете», – прокомментировала директор по коммуникациям группы East One Наталия Вовк.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.