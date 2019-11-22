Милованов рассказал, чего государство не может сделать с предприятиями

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В Украине государство может лишь изменить своих представителей в управлении предприятиями, а все вопросы по управлению и развитию решают наблюдательные советы.
Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
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“У нас реформа корпоративного управления, поэтому у нас нет процесса бездумного. Мы только имеем право, как государство, заменить государственных представителей (в управлении госпредприятием. – Ред.). Это все, что мы можем сделать. Все остальное делают наблюдательные советы. И наблюдательные советы несут ответственность за то, как работает предприятие”, – пояснил министр.
Он отметил, что на особо важных предприятиях анализируется, насколько качественной является работа наблюдательных советов и руководства.
“На нескольких важных предприятиях нет наблюдательных советов. Они там формируются и будут решать будущее компании, включая стратегию развития”, – добавил Милованов.
По его словам, в Украине иногда случается, что руководитель государственного предприятия обвиняет государство, то есть своего работодателя, в рейдерстве, или может подать в суд, чтобы запретить приватизацию предприятия – и при этом продолжать ходить на работу и получать зарплату.
“Это идет борьба – и мы ее выиграем”, – подчеркнул чиновник.
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