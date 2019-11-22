Милованов рассказал, чего государство не может сделать с предприятиями

В Украине государство может лишь изменить своих представителей в управлении предприятиями, а все вопросы по управлению и развитию решают наблюдательные советы.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Читайте также: В Минюсте рассказали, как будут бороться с рейдерством

“У нас реформа корпоративного управления, поэтому у нас нет процесса бездумного. Мы только имеем право, как государство, заменить государственных представителей (в управлении госпредприятием. – Ред.). Это все, что мы можем сделать. Все остальное делают наблюдательные советы. И наблюдательные советы несут ответственность за то, как работает предприятие”, – пояснил министр.

Он отметил, что на особо важных предприятиях анализируется, насколько качественной является работа наблюдательных советов и руководства.

“На нескольких важных предприятиях нет наблюдательных советов. Они там формируются и будут решать будущее компании, включая стратегию развития”, – добавил Милованов.

По его словам, в Украине иногда случается, что руководитель государственного предприятия обвиняет государство, то есть своего работодателя, в рейдерстве, или может подать в суд, чтобы запретить приватизацию предприятия – и при этом продолжать ходить на работу и получать зарплату.

“Это идет борьба – и мы ее выиграем”, – подчеркнул чиновник.