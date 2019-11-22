Электронная перепись населения не заменит полноценную – эксперт

Электронная перепись населения не сможет предоставить достаточно репрезентативной информации о населении Украины.

Об этом в Facebook написала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

“Я категорически против замены полноценного переписи населения оценками его численности. Аргументов очень много, и, откровенно говоря, я уже устала их приводить.

Создается впечатление, что главные расходы бюджета – это финансирование научных исследований и проведения переписи – единственного источника всесторонней информации о населении”, – пишет Либанова.

Она также отмечает, что в других странах большую роль в анализе населения играют демографические регистры, которых не существует в Украине.

“В большинстве развитых стран существуют демографические регистры, содержащие разнообразную информацию, но и там переписи проводятся. Проводятся с использованием данных регистров, по узкому кругу вопросов, но проводятся.

В Украине же таких регистров просто не существует, и оценка численности населения, проведенная с огромным количеством предположений, их не может заменить.

При отсутствии надежной информации о генеральной совокупности (обо всем населении страны и его размещения по территории) невозможно обеспечить надлежащую репрезентативность выборочных (социологических) исследований”, – подчеркнула Либанова.