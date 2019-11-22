Электронная перепись населения не заменит полноценную – эксперт

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Электронная перепись населения не сможет предоставить достаточно репрезентативной информации о населении Украины.
Об этом в Facebook написала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.
“Я категорически против замены полноценного переписи населения оценками его численности. Аргументов очень много, и, откровенно говоря, я уже устала их приводить.
Создается впечатление, что главные расходы бюджета – это финансирование научных исследований и проведения переписи – единственного источника всесторонней информации о населении”, – пишет Либанова.
Она также отмечает, что в других странах большую роль в анализе населения играют демографические регистры, которых не существует в Украине.
“В большинстве развитых стран существуют демографические регистры, содержащие разнообразную информацию, но и там переписи проводятся. Проводятся с использованием данных регистров, по узкому кругу вопросов, но проводятся.
В Украине же таких регистров просто не существует, и оценка численности населения, проведенная с огромным количеством предположений, их не может заменить.
При отсутствии надежной информации о генеральной совокупности (обо всем населении страны и его размещения по территории) невозможно обеспечить надлежащую репрезентативность выборочных (социологических) исследований”, – подчеркнула Либанова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС (инфографика)6 ч. назад - 809 6
Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газВчера, 21:00 - 3295 6
В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка"7 ч. назад - 801 4
8500 грн за не пристегнутый ремень безопасностиВчера, 20:01 - 10650 4
ЗАЗ начал испытывать новую модель (фото)13 ч. назад - 7868 3
8500 грн за не пристегнутый ремень безопасностиВчера, 20:01 - 10650 4
ЗАЗ начал испытывать новую модель (фото)13 ч. назад - 7868 3
Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газВчера, 21:00 - 3295 6
Как будут выглядеть новые 200 и 500 гривен (фото)10 ч. назад - 2450 1
Renault тестирует новый хэтчбек за 8 000 евро16 ч. назад - 2339
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1362
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2855 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4209 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3333
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1661