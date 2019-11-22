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Госстат обнародовал рейтинг крупнейших инвесторов в Украину

Госстат обнародовал рейтинг крупнейших инвесторов в Украину

По состоянию на 1 октября 2019 года страны Европейского Союза являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, на страны ЕС приходится 78% прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину. В частности, страны ЕС инвестировали 27 205,8 млн долларов из 34 727,6 млн долларов.

Крупнейшими инвесторами являются Кипр – 10 303,2 млн долларов, Нидерланды – 7 556,5 млн долларов, Великобритания – 2 038,3 млн долларов, Германия – 1 791,3 млн долларов.

Инвестиции России в экономику Украины на 1 октября составили 817,9 млн долларов.

По материалам РБК-Украина
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