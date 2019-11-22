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Земельная реформа завершится до конца 2019 года

Земельная реформа завершится до конца 2019 года

Украинский парламент может принять закон по рынку земли уже до конца текущего года.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

«До конца этого года мы видим земельную реформу завершенной. Будем прилагать все усилия, чтобы за оставшиеся две недели рабочих заседаний в Верховной Раде законопроект был вынесен и принят», — сказал Наталуха.

На его взгляд, сама по себе реформа земельного рынка является сигналом того, что Украина способна выполнять свои обещания, а политические лидеры — нести ответственность перед инвесторами и партнерами.

«Безусловно, рынок нужен. Он является индикатором того, что мы двигаемся к цивилизованному развитию, где земля является объектом рыночных взаимоотношений», — добавил председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития.

Как писал Finance.ua, большинство граждан Украины не поддерживают принятия Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта о рынке земли.

Справка Finance.ua:

  • 13 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.
  • Кредиты на покупку земли под 3-5% будут доступны для тех, кто будет работать на земле.
По материалам AgroPortal.ua
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