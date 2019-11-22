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В Украине выросли доходы предприятий

В Украине выросли доходы предприятий

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-сентябрь 2019 года составил 342,8 млрд грн, что на 146,3 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (196,5 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, доля убыточных предприятий за первые три квартала 2019 года составила 22,7% (в прошлом году – 29,6%). Прибыль составила 455,0 млрд грн, что на 28,9% больше по сравнению январем-сентябрем 2018 года, убытки сократились на 28,3% до 112,2 млрд грн.

По материалам bigmir.net
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