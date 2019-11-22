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В Киеве туристический сбор вырос на 73%

В Киеве туристический сбор вырос на 73%

С января по сентябрь 2019 года в местный бюджет Киева поступило 42,4 млн грн туристического сбора, что на 73,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в ответ на информационный запрос.

“По данным Государственной фискальной службы Украины, туристического сбора за 9 месяцев 2019 года в местный бюджет г. Киева поступило 42,4 млн грн. За 9 месяцев 2018 год – 24,5 млн грн (рост – 73,1%)”, – говорится в ответе.

Также сообщается, что от предприятий туристической сферы Киева за 9 месяцев 2019 года в сводный бюджет поступило 1 110,9 млн грн налоговых платежей. В прошлом году за аналогичный период было 970 800 000 грн налоговых платежей, что на 14,4% меньше.

По материалам УНН
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