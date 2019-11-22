В «Слуге народа» уточнили, каким должен быть прожиточный минимум

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Народный депутат от фракции “Слуга народа” Роксолана Пидласая заявила, что прожиточный минимум в Украине должен составлять не менее 3500 грн (сейчас – 1936 грн для трудоспособных граждан).
Об этом она заявила в комментарии Обозревателю.
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“Думаю, что 3500 – это уже более реальные цифры. Но это тоже не та сумма, на которую человек может поддерживать достойный уровень жизни. Это абсолютный минимум, без которого человек просто не сможет”, – рассказала Пидласая.
Она также объяснила, почему депутаты не повысили этот показатель (согласно принятому Радой госбюджету-2020, прожиточный минимум поднимется всего лишь до 2189 грн – и лишь в конце следующего года).
Политик признала, что 1936 грн – “очень маленькая сумма”, на которую невозможно прожить.
Однако, напомнила она, это “номинальная” цифра, которую Министерство социальной политики использует для расчета социальных выплат.
Пидласая объяснила, что сейчас депутаты не могут повысить прожиточный минимум до адекватной суммы как раз из-за подвязанных к нему соцвыплат.
“К прожиточному минимум привязано огромное количество социальных выплат. А в бюджете ограничено количество средств на социальные выплаты. К сожалению, оно не может быть больше, чем сейчас. Мы можем перенаправить их с обороны, образования, медицины, но я не считаю это оптимальным решением. До тех пор, пока мы не пересмотрим формулу расчета социальных выплат, формальный прожиточный минимум нельзя поднимать”, – отметила нардеп.
В соответствии с проектом госбюджета на следующий год, предлагается установить прожиточный минимум:
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