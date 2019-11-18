Болгария открывает рынок земли для граждан ЕС

Болгария будет продавать землю сельскохозяйственного назначения гражданам Евросоюза с 2020 года.

Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Десислава Танева.

Отмена моратория на продажу земли иностранцам вступит в силу с января месяца следующего года после внесения изменений в закон о сельскохозяйственных землях.

Документ обнародован в начале ноября для общественного обсуждения.

Перед тем, к концу 2019 года, власти должны составить акт о совершенствовании регулирования рынка земли.

Танева признала, что сейчас в Болгарии иностранцы покупают землю в обход правил, через регистрацию местного юридического лица.