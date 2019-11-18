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Какие пенсионеры получат надбавку в декабре

Какие пенсионеры получат надбавку в декабре

С 1 декабря минимальная пенсия в Украине повысится. Повышение составит 74 грн.

Кто получит надбавку. Пенсионеры, которые получают пенсию за особые заслуги. На такую надбавку могут также могут рассчитывать почетные доноры (210,20 грн), ликвидаторы аварии на ЧАЭС, жертвы нацистских преследований, стипендиаты по Указу Президента Украины.

Изменятся минимальные пенсии инвалидов Второй мировой войны I,II, III группы:

I группа — 10 647 грн;

II группа — 8 599,50 грн;

III группа — 5 896,80 грн.

Как накопить себе на пенсию

Как ранее сообщал Finance.ua, в Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсий. Так, 19 ноября заработало автоматическое взаимодействие между реестрами Министерства юстиции Украины и Пенсионного Фонда Украины. Это электронное взаимодействие в рамках национальной системы «Трембита».

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении. Согласно проекту госбюджета, на следующий год минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.
  • В третьем квартале 2019 года размер средней пенсии украинцев составил 3019 гривен.
  • По данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.
По материалам Finance.UA
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