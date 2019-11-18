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В "Слуге народа" рассказали, когда примут закон о рынке земли

В "Слуге народа" рассказали, когда примут закон о рынке земли

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко рассказал, когда будет принят в целом закон о введении рынка земли.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Новое Время”.

По его словам, закон может быть принят уже до конца года.

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“В зависимости от того, как комитет успеет внести все правки. Это может быть либо со 2 декабря, либо с 16 декабря. Есть такой план, будем смотреть”.

Также нардеп анонсировал принятие закона о народовластии и, соответственно, референдум по рынку земли.

“Сначала нужно принять пакет законов о народовластии. Следовательно, примерно январь-февраль следующего года. Тогда и запланируем (референдум, – ред.)

Справка Finance.ua:

  • 25 сентября 2019 Кабмин инициировал Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
  • 13 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.
  • Ранее Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что так называемый рынок земли должен быть открыт осенью 2020 года.
По материалам НВ
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