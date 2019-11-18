В "Слуге народа" рассказали, когда примут закон о рынке земли

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Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко рассказал, когда будет принят в целом закон о введении рынка земли.
Об этом он рассказал в интервью изданию “Новое Время”.
По его словам, закон может быть принят уже до конца года.
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“В зависимости от того, как комитет успеет внести все правки. Это может быть либо со 2 декабря, либо с 16 декабря. Есть такой план, будем смотреть”.
Также нардеп анонсировал принятие закона о народовластии и, соответственно, референдум по рынку земли.
“Сначала нужно принять пакет законов о народовластии. Следовательно, примерно январь-февраль следующего года. Тогда и запланируем (референдум, – ред.)
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