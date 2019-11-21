Windows 10 запустили на калькуляторе

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Каких только конфигураций не встречается в мире персональных компьютеров. Трудно найти два одинаковых компьютера у разных людей, сочетаний различных компонентов могут быть миллионы. С одной стороны, это позволяет любому желающему собрать компьютер по своему вкусу.
С другой стороны, Microsoft очень трудно сделать операционную систему, которая работала бы на всех этих конфигурациях одинаково хорошо. Партнёры Microsoft и умелые разработчики вносят свой вклад в продвижение Windows. Пользователь Twitter под ником @imbushuo в рамках своего проекта показал, что Windows 10 может работать даже на калькуляторе. Конечно, это не самый простой калькулятор из магазина.
Речь идёт о модели HP Prime Graphing Calculator с небольшим экраном и процессором на тактовой частоте 396 МГц, с объёмом оперативной памяти 256 Мб. Кроме того, здесь установлена не полноценная версия Windows 10 Pro или хотя бы Windows 10 Home, а Windows 10 IoT. Эта редакция системы изначально разрабатывалась для встраиваемых устройств и обладает ограниченным набором функциональных возможностей.
Всё это не делает установку на калькулятор менее значительным достижением. Добиться его было непросто, скорость работы тоже не потрясает воображение. На загрузку уходит 3,5 минуты. Конечно, никакой практической пользы в этом нет, это всего лишь эксперимент. Зато, желающие смогут сказать друзьям, что запускали приложение «Калькулятор» на калькуляторе.
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