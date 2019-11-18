Как зарабатывали и тратили деньги лоукосты Ryanair и Wizz Air в 2019 году

Крупнейшие лоукосты Европы Ryanair и Wizz Air опубликовали статистику своей работы за первое полугодие 2020 финансового года, которое охватывает период с апреля по сентябрь 2019 года.

Из данных, которые изучил avianews.com, следует, что средний тариф у Wizz Air составлял 43,3 евро, что ниже аналогичного показателя у Ryanair — 44 евро. Но при этом затраты на перевозку одного пассажира у Wizz Air были выше — 56,8 евро против 47,9 евро у Ryanair.

Фактически это означает, что плата за билеты не покрывает реальных расходов лоукостов. Однако несмотря на это Ryanair получил 1 млрд 152,7 млн евро чистой прибыли за первое полугодие 2020 финансового года, а Wizz Air — 371,5 млн евро.

Этого удалось достичь за счет получения денег от продажи дополнительных услуг — багажа, приоритетной посадки, питания на борту и т.д. Например, с каждого пассажира Wizz Air получал дополнительно 32,3 евро за каждый перелет, Ryanair — 19 евро. Общий средний доход с пассажира за перелет у Wizz Air составлял 75,6 евро, у Ryanair — 63 евро.