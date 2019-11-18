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Гончарук озвучил условия для транзитного контракта с Россией

Гончарук озвучил условия для транзитного контракта с Россией

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина подпишет только долговременный договор о транзите газа из России. Этот договор должен обеспечивать полную загрузку украинской газотранспортной системы.

Также этот договор должен гарантировать энергетическую безопасность Украины и России, рассказал Премьер-министр Украины во время брифинга после заседания Кабинета Министров.

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“Мы должны получить не промежуточный вариант на один год, пока россияне достроят обходные газопроводы. После этого они смогут политически давить на Украину и Европу”, – пояснил Гончарук.

По его словам, украинское правительство хочет получить контракт на взаимовыгодных для обеих сторон, прогнозируемых и стабильных условиях. Также эти условия должны быть выгодными для европейских партнеров Украины и по европейским правилам.

Кроме того, он заявил, что до конца года оператор украинской газотранспортной системы должен пройти сертификацию.

“Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам”, – резюмировал глава правительства.

По материалам Телеканал 24
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