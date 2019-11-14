Если ищете кредит без переплат 💰

Где взять кредит без переплат? Этот вопрос особенно актуален, когда не хватает денег на важную покупку, путешествие или неотложное дело.

Чтобы помочь вам с поиском денег, мы решили трансформировать наш телеграм-канал “Суперскидки” в “Ищи деньги с Finance.ua”.

Изменилось не только название, но и политика самого канала. Теперь на нем в режиме 24/7 можно найти:

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