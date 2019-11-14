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Прокуратура разоблачила схему завладения недвижимостью ВТБ Банка на 96 миллионов

Прокуратура разоблачила схему завладения недвижимостью ВТБ Банка на 96 миллионов

Киевская местная прокуратура завершила досудебное следствие в уголовном производстве по факту завладения имуществом АО “ВТБ Банк” на сумму свыше 96 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По материалам следствия, директор частного общества привлек к преступной схеме частного нотариуса Киевского городского нотариального округа.

“Последний, действуя по указанию организатора преступления, изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества в ПАОВТБ Банк”, а именно 2 нежилых помещения в Харькове и 23 квартиры в таунхаусе, расположенном в Голосеевском районе Киева.

На основании поддельных документов злоумышленникам удалось перерегистрировать право собственности на 11 объектов, нанеся ущерб на сумму свыше 96 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на все объекты недвижимости, которые стали предметом преступления, наложили арест и вернули право собственности Фонда гарантирования вкладов физических лиц в лице ПАОВТБ Банк”.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Санкцией статей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По материалам Економічна Правда
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