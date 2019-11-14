Прокуратура разоблачила схему завладения недвижимостью ВТБ Банка на 96 миллионов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Киевская местная прокуратура завершила досудебное следствие в уголовном производстве по факту завладения имуществом АО “ВТБ Банк” на сумму свыше 96 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По материалам следствия, директор частного общества привлек к преступной схеме частного нотариуса Киевского городского нотариального округа.
“Последний, действуя по указанию организатора преступления, изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества в ПАО “ВТБ Банк”, а именно 2 нежилых помещения в Харькове и 23 квартиры в таунхаусе, расположенном в Голосеевском районе Киева.
На основании поддельных документов злоумышленникам удалось перерегистрировать право собственности на 11 объектов, нанеся ущерб на сумму свыше 96 млн гривен”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на все объекты недвижимости, которые стали предметом преступления, наложили арест и вернули право собственности Фонда гарантирования вкладов физических лиц в лице ПАО “ВТБ Банк”.
Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Санкцией статей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитов8 ч. назад - 3713 19
В Украине строится более двух тысяч новых ЖК13 ч. назад - 1709 16
Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет12 ч. назад - 5546 4
В Украине изменится механизм начисления зарплаты у госслужащих7 ч. назад - 647 3
Гончарук и Маркарова поговорили с миссией МВФ о новой программе11 ч. назад - 487 3
Кредит в наследство: кто должен платить12 ч. назад - 19957 2
Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет12 ч. назад - 5546 4
Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимойВчера, 21:11 - 4871 1
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитов8 ч. назад - 3713 19
Audi представила новый седан S8 (фото)16 ч. назад - 2676
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда9 ч. назад - 697 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)Вчера, 12:10 - 1323
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 679
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1110 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1058