В «Слуге народа» объяснили, почему прожиточный минимум будет меньше заявленного

В бюджете на 2020 год, который 14 ноября принял парламент, прожиточный минимум составляет чуть более 2000 гривен ($82), хотя и президент, и правительство говорили, что реальный показатель — более чем 4000 ($165).

Депутат от «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин объяснил, почему власть не может сразу увеличить прожиточный минимум до заявленной суммы.

«По предварительным расчетам (точных расчетов не проводилось — до последней копейки), на это необходимо до 500 млрд грн ($20 млрд)», — сказал он.

Депутат напомнил, что такая сумма — это половина бюджета страны.

«Без того, что произойдет детенизация экономики, без того, что пойдут реальные большие наполнения (бюджета — ред.) с таможни, без того, что у нас заработает экономика, и мы сделаем все условия для ее развития, без того, что мы имплементируем правильные ресурсные законопроекты, такого объема ресурсов в экономике и бюджете Украины мы не добьемся за один день», — пояснил Трухин.

Он отметил, что правительству нужно время на то, чтобы «продемонстрировать результат», ибо «за один день экономика не перестраивается».

«Есть временной лаг, по меньшей мере это полгода, может месяцев 10, чтобы мы увидели первые результаты, первые поступления в госбюджет и их правильное распределение», — резюмировал депутат.

Напомним, правительство установило прожиточный минимум в 2027 гривен ($83), но признало: на эти деньги не прожить.