Гончарук о рынке земли: мы не можем удовлетворить всех

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Верховная Рада сегодня может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли, которые предварительно выносили на обсуждение с общественностью. При этом в правительстве не могут удовлетворить всех, но его задача – балансировать интересы всех стейкхолдеров, а не одной определенной группы.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
“Новую власть выбирали для изменений. Мы – не старые политики, которые уже восемь созывов подряд из года в год продлевали мораторий, поощряя за бесценок продавать через “серые” схемы землю и сдавать ее в аренду за копейки”, – отметил Премьер.
По его словам, земельная реформа – это не о распродаже земли. “Это – о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем – продать, работать на нем или сдавать в аренду. 1,5 миллиона украинцев уже умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли, они не смогли даже передать пай в наследство своим детям. Я не хочу, чтобы такая же судьба была и у почти 6 млн пайщиков, у которых пока есть земля”, – добавил глава правительства.
“Сегодня парламент может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли. Обращаюсь к ним за поддержкой. Для всех нас и для Украины это очень важно”, – заявил Гончарук.
Также он отметил, что прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, представители правительства проводили многочисленные консультации и переговоры, прорабатывали несколько десятков возможных сценариев. “Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы с целью поиска общего знаменателя”, – подчеркнул Премьер.
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