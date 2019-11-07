Межбанк: среда будет самым интересным днем на рынке

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Среда, пожалуй, будет самым интересным днем на валютном рынке на этой неделе с продолжением активного роста объемов операций. Причем как за счет местных клиентов и банков, так и благодаря нерезидентам.
Виной всему – отличные результаты вчерашнего аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Было продано облигаций на 10,9 млрд гривен в эквиваленте. В бюджет поступит почти $305 млн и порядка 3,424 млрд гривен. Интерес к облигациям был очень большим (по некоторым позициям даже в почти в 4 раза больше предлагаемого объема к размещению), что позволило существенно понизить их стоимость обслуживания для государства. По долларовым бумагам на 764 дня – до в среднем 4,02% годовых, по гривневым – на 175 дней – до 14,10%, на 322 дня – до 13,74% и на 1064 дня – до 13,07% годовых соответственно.
Сегодня по этим ОВГЗ день расчетов, и для этого инвесторам понадобится гривна и доллар. С одной стороны – это добавит предложение валюты на межбанке со стороны тех инвесторов, кто будет заводить валюту и продавать ее для финансирования гривневых сделок. С другой – может преподнести и некоторые сюрпризы, если часть покупателей долларовых бумаг решит тратить на это не доллар напрямую, а выйдет на рынок со скупкой доллара на межбанке (имея гривну от предыдущих погашений облигаций) и дальнейшей его уже отправкой на счета Минфина в счет покупки валютных ОВГЗ.
Но в целом, пока благодаря отличным результатам аукциона – настроение участников рынка на укрепление позиций гривны.
Хозяйственная деятельность предприятий, действия спекулянтов и поведение наличного рынка сегодня будут лишь частично влиять “на погоду” на валютном рынке. Тем более, что обменники пока только понизили свои ценники (т.е. пока играют на укрепление нацвалюты), а хозоперации клиентов по своим объемам будут малосопоставимы с объемами валютных операций инвесторов и не смогут особо влиять на курс.
Основную скрипку в ценообразовании по доллару сегодня сыграет Нацбанк. Он продолжит скупать излишек предложения на межбанке и его ценники и будут определяющими для рынка по курсу.
По нашим прогнозам статистика торгов сегодня вырастет как минимум до $270 млн при заключении до 650 сделок.
НБУ постарается выкупить максимальный объем предложения доллара на межбанке у нерезидентов через Matching и по нашим прогнозам у регулятора будет возможность купить до $60-70 млн. Это удержит курс от значительного проседания. Спекулянты поработают в среду в формате “ в две стороны”, но периодически также постараются по мере возможности покачать межбанк в течение сессии, подстраиваясь под действия крупных игроков.
Мы ожидаем на сегодня рост объемов торгов, выход НБУ со скупкой доллара через Matching и коридор по доллару в пределах 24,20-24,40 гривен. Ниже котировки американской валюты не просядут благодаря фактически поддержке курса со стороны нашего Нацбанка, так как выкупая излишек валюты на торгах – регулятор снизит давление на доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,41 / 24,44
евро – 26,81 / 26,92
российский рубль – 0,3809 / 0,3817
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