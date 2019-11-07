Железнодорожные перевозки хотят сделать безубыточными

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Министерство инфраструктуры уже в следующем году хочет вывести железнодорожные перевозки на безубыточный уровень, не повышая цен на билеты для пассажиров.
Об этом рассказал во время рабочей поездки в Харьков министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
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«Наша цель – чтобы как можно меньше надо было дотировать пассажирские перевозки. Потому что сейчас они существуют в формате кросс-субсидирования за счет грузовых перевозок. 14-15 миллиардов (гривен – ред.) убытки сейчас были бы, если бы их отделить», – отметил Криклий.
Чиновник отметил, что уже в этом году будут «приближать» тарифы на грузовые перевозки, а что касается пассажирских, то надо внедрять модель публичных договоров-обязательств совместно с органами местного самоуправления.
«Мы хотим внедрять автоматическую индексацию. Мы над этим действительно работаем. Но довольно осторожно это просчитываем, так чтобы не было большого сопротивления от бизнеса. Пока что поддержка нашего видения есть. Поэтому надеюсь, что уже в этом году сможем это ввести. Относительно стоимости билетов для пассажиров, то это социально чувствительный вопрос, который мы пока поднимать не будем», – сказал Криклий.
По его словам, некоторые области уже выходили на министерство по собственной инициативе, потому что готовы работать в формате договоров-обязательств, чтобы пассажиры получали лучшие услуги по перевозке, а руководство некоторых городов явно не готово к такому сотрудничеству.
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