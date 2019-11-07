Мининфраструктуры хочет втрое увеличить "авиамобильность" украинцев

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в Министерстве инфраструктуры планируют втрое увеличить аэромобильность украинцев – до 15%. Об этом министр сказал во время представления программы действий правительства.

“Мы пообещали, что у нас будет 15 региональных аэропортов. Мы должны работать над тем, чтобы росла авиамобильность. Это процент граждан, которые используют авиаперевозки при перемещении внутри Украины. На сегодняшний день это 5%. Наша цель – увеличить этот процент до 15%. Мы хотим, чтобы втрое больше украинцев путешествовали, пользуясь самолетами”, – сказал Владислав Криклий.

Министр отметил, что для этого в Украине должны работать региональные аэропорты, а билеты быть дешевыми.

“Для этого мы начинаем в следующем году реконструировать аэропорты Днепр, Мукачево, Измаил”, – добавил Владислав Криклий.

Напомним, в правительстве заявили о невозможности возобновления работы аэропорта Мариуполя из-за рисков авиаперевозки из и в город.